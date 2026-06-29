Mansoori fordert Transparenz bei VW-Sparplänen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori hat den Autokonzern Volkswagen aufgefordert, transparent über mögliche Stellenabbau-Pläne zu kommunizieren. «Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz», sagte der SPD-Politiker laut Mitteilung mit Blick auf Medienberichte über einen möglichen Abbau von bis zu 100.000 Stellen weltweit.

Foto: Boris Roessler/dpa Hessens Wirtschaftsminister Mansoori pocht auf Respekt für die Belegschaft. (Archivbild)

«Wir erwarten vom Management transparente, sozialpartnerschaftliche Gespräche statt Drohgebärden, und wir wollen Lösungen, die Zukunft sichern», erklärte er. Die Beschäftigten bei VW hätten Anspruch auf Respekt, Sicherheit und eine Perspektive.

Medienbericht über Verschärfung des Sparkurses

Das «Manager Magazin» hatte am Freitag berichtet, VW wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland droht demnach die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. Dem Bericht zufolge sollen die Pläne des Konzernvorstands am 9. Juli dem Aufsichtsrat vorgelegt werden.

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VW bestätigte auf Anfrage nur, dass der Konzernvorstand «intensiv an einem Zukunftsplan für die Neuaufstellung des Unternehmens» arbeite, nannte aber keine Details.

Mansoori: «Stehen an der Seite der Belegschaft»

Die aktuellen Schlagzeilen über den möglichen Stellenabbau seien für die Menschen am Standort Baunatal und im ganzen Konzern ein Schock, sagte Mansoori. Mit etwa 15.000 Mitarbeitern ist das VW-Werk Kassel-Baunatal im Landkreis Kassel das weltgrößte Komponentenwerk des Volkswagen-Konzerns. In dem einzigen VW-Werk in Hessen werden weite Teile des elektrischen Antriebsstrangs hergestellt.

Foto: Swen Pförtner/dpa Das VW-Werk Kassel-Baunatal ist das einzige Volkswagen-Werk in Hessen. (Archivbild)