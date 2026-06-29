Volkswagen

Mansoori fordert Transparenz bei VW-Sparplänen

VW plant laut Medienberichten einen Sparkurs, der bis zu 100.000 Stellen kosten könnte. Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori fordert mehr Klarheit und Sicherheit für die Beschäftigten.

VW prüft laut Medienbericht den Abbau von bis zu 100.000 Stellen. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
VW prüft laut Medienbericht den Abbau von bis zu 100.000 Stellen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori hat den Autokonzern Volkswagen aufgefordert, transparent über mögliche Stellenabbau-Pläne zu kommunizieren. «Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz», sagte der SPD-Politiker laut Mitteilung mit Blick auf Medienberichte über einen möglichen Abbau von bis zu 100.000 Stellen weltweit. 

Hessens Wirtschaftsminister Mansoori pocht auf Respekt für die Belegschaft. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Hessens Wirtschaftsminister Mansoori pocht auf Respekt für die Belegschaft. (Archivbild)

«Wir erwarten vom Management transparente, sozialpartnerschaftliche Gespräche statt Drohgebärden, und wir wollen Lösungen, die Zukunft sichern», erklärte er. Die Beschäftigten bei VW hätten Anspruch auf Respekt, Sicherheit und eine Perspektive. 

Medienbericht über Verschärfung des Sparkurses

Das «Manager Magazin» hatte am Freitag berichtet, VW wolle seinen Sparkurs deutlich verschärfen. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken in Deutschland droht demnach die Schließung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm. Dem Bericht zufolge sollen die Pläne des Konzernvorstands am 9. Juli dem Aufsichtsrat vorgelegt werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

VW bestätigte auf Anfrage nur, dass der Konzernvorstand «intensiv an einem Zukunftsplan für die Neuaufstellung des Unternehmens» arbeite, nannte aber keine Details. 

Mansoori: «Stehen an der Seite der Belegschaft»

Die aktuellen Schlagzeilen über den möglichen Stellenabbau seien für die Menschen am Standort Baunatal und im ganzen Konzern ein Schock, sagte Mansoori. Mit etwa 15.000 Mitarbeitern ist das VW-Werk Kassel-Baunatal im Landkreis Kassel das weltgrößte Komponentenwerk des Volkswagen-Konzerns. In dem einzigen VW-Werk in Hessen werden weite Teile des elektrischen Antriebsstrangs hergestellt. 

Das VW-Werk Kassel-Baunatal ist das einzige Volkswagen-Werk in Hessen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Das VW-Werk Kassel-Baunatal ist das einzige Volkswagen-Werk in Hessen. (Archivbild)

In dem Werk stecke Tradition und über Jahrzehnte aufgebaute Kompetenz. «Hier wurde ein wichtiger Teil der Zukunft von VW erdacht und gebaut», betonte der Wirtschaftsminister. «Wir stehen an der Seite der Belegschaft in Baunatal und bei VW insgesamt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VW-Werk Baunatal übernimmt 252 befristet Beschäftigte
Autobauer

VW-Werk Baunatal übernimmt 252 befristet Beschäftigte

Nach langen Verhandlungen steht fest: Ein Großteil von 380 bis Jahresende befristeten VW-Beschäftigten in Baunatal wird übernommen. Welche Perspektiven es für die übrigen gibt.

16.12.2025

Großinvestition für VW-Werk Kassel-Baunatal
Autobauer

Großinvestition für VW-Werk Kassel-Baunatal

VW steckt in der Krise und will fast jede vierte Stelle streichen. Am Standort Baunatal blickt man dennoch zuversichtlich in die Zukunft. Dort sollen 800 Millionen Euro in neue Produkte fließen.

04.06.2025

8.000 Teilnehmer bei VW-Betriebsversammlung in Baunatal
Autoindustrie

8.000 Teilnehmer bei VW-Betriebsversammlung in Baunatal

Die harten Sparpläne bei VW sorgen für Angst und Wut am Standort Baunatal. Vor der nächsten Tarifrunde hat der Betriebsrat die Beschäftigten über die aktuelle Lage informiert.

03.12.2024

Wirtschaftsminister besorgt über Sparpläne bei VW
Standort Baunatal

Wirtschaftsminister besorgt über Sparpläne bei VW

VW drängt auf Einsparungen. Unklar ist, inwieweit das Werk Kassel von den Maßnahmen betroffen sein wird. Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori betont die Bedeutung des Standortes.

29.10.2024

SPD-Fraktion: Stehen an der Seite der VW-Beschäftigten
Sparpläne des Autokonzerns

SPD-Fraktion: Stehen an der Seite der VW-Beschäftigten

Die Sparpläne des VW-Konzerns schüren auch in Baunatal Sorgen um die Arbeitsplätze. Die SPD-Landtagsfraktion sagt den Beschäftigten Unterstützung zu.

03.09.2024