SPD-Fraktion: Stehen an der Seite der VW-Beschäftigten

Baunatal/Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Ankündigung möglicher Werkschließungen bei VW hat die SPD-Fraktion im hessischen Landtag ihre Solidarität mit den Beschäftigten bekundet. «Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag und ich persönlich stehen an der Seite der Volkswagen-Beschäftigten in Baunatal und in den anderen Werken des Konzerns», erklärte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Tobias Eckert.