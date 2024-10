VW-Sparpläne: Betriebsrat Kassel warnt vor Eskalation

Baunatal (dpa/lhe) - Am zweitgrößten Standort des Autobauers VW im nordhessischen Baunatal sorgen die Sparpläne des Konzernvorstands für große Sorge und Proteste. Das Vorgehen des Konzernvorstands sei eine «Riesensauerei», sagte Betriebsratsvorsitzende Carsten Büchling am Montag im Anschluss an eine Informationsveranstaltung für die Belegschaft des Volkswagen-Werks Kassel.