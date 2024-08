Mansoori verteidigt Vorgehen bei Entlassung Messari-Beckers

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Rauswurf von Staatssekretärin Lamia Messari-Becker hat Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) den Schritt im Wirtschaftsausschuss des Landtags verteidigt. Er verwies in einer Sondersitzung des Gremiums in Wiesbaden unter anderem darauf, dass das Ministerium in der Lage sei, den Vertrauensbruch zu dokumentieren. Mansoori hatte vor rund zehn Tagen erklärt, Messari-Becker wegen eines nicht näher konkretisierten «Fehlverhaltens» zu entlassen. Er bat Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), die Bauingenieurin in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Messari-Becker wies Anschuldigungen zurück.