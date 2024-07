Wirtschaftsminister trennt sich von Staatssekretärin

Mansoori gilt als der starke Mann des SPD-Juniorpartners in der schwarz-roten Landesregierung, die im Januar ins Amt kam. Messari-Becker erklärte im Februar als Seiteneinsteigerin in die Politik, gerne Staatssekretärin zu werden: «Auch, weil ich als Wissenschaftlerin die Verantwortung spüre, meine Erfahrung einzubringen, wenn es darum geht, die Phase des Wandels, in der wir uns befinden, so zu gestalten, dass ein zentrales Versprechen wieder gilt: Unsere Kinder sollen es besser haben als wir. Als Ingenieurin und Mutter weiß ich: Das ist kein Selbstläufer.»