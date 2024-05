Marburger Kamerapreis an Sturla Brandth Grøvlen verliehen

Grøvlen wurde in Trondheim geboren. Er studierte am Lillehammer University College, dem European Film College und an der Bergen Academy of Art and Design. Von 2007 bis 2011 studierte er zudem in Kopenhagen an der National Film School of Denmark und drehte in dieser Zeit seine ersten Kurzfilme und Dokumentationen. Innerhalb weniger Jahre übernahm er bei einer Vielzahl von Projekten die Bildgestaltung.