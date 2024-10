Marionettenspiel hat auch im digitalen Zeitalter seinen Reiz

Steinau/Berlin (dpa/lhe) - Es gibt nicht mehr viele Marionettentheater wie die «Holzköppe» aus Osthessen, die sich über Generationen als Familienunternehmen haben behaupten können. Die Puppenbühne, die in Kassel gegründet wurde und über Jahrzehnte hinweg in Steinau (Main-Kinzig-Kreis) residierte, wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und ist damit nach eigenen Angaben eines der ältesten familiengeführten Marionettentheater in Deutschland.