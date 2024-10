Maskierte schleichen durch Linsengericht - zwei Festnahmen

Linsengericht (dpa/lhe) - Nachdem ein Zeuge mehrere maskierte Männer in einem Wohngebiet in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) beobachtete, hat die Polizei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Ein dritter Verdächtiger, der mit dem Duo unterwegs gewesen sein soll, habe bislang nicht gefasst werden können, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, als er mehrere Männer um die Häuser schleichen sah. Anschließend fuhren sie in einem Transporter davon.