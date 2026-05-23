Fußball

Massiver Fanprotest gegen den DFB bei Pokalfinale

Mit Bannern und Sprechchören machen Fans beim Pokalfinale ihrem Ärger über den DFB Luft. Was die Gründe für den Protest im Olympiastadion sind.

Fans protestieren beim Pokalfinale gegen den DFB. Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Fans protestieren beim Pokalfinale gegen den DFB.

Berlin (dpa) - Mit kollektivem Protest haben die Fans des FC Bayern München und des VfB Stuttgart ihren Unmut über den Deutschen Fußball-Bund zum Ausdruck gebracht. Mit Sprechchören und auf Transparenten wurde der Dachverband in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit des Endspiels um den DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion verunglimpft. 

Zum Abschluss der offensichtlich konzertierten Aktion zündeten beide Fanlager massive Pyrotechnik und sorgten dadurch unmittelbar nach dem 1:0-Führungstreffer der Bayern durch Harry Kane für eine Spielunterbrechung. Angesichts der Rauchentwicklung konnte Schiedsrichter Sven Jablonski die Partie erst nach einigen Minuten wieder anpfeifen. 

Ein riesiges Banner mit einem durchgestrichenen DFB-Wappen wanderte zuvor einmal um den Unterring des Stadions. Darauf waren die Wörter Kläger, Richter, Henker zu lesen. Der Protest richtete sich neben den hohen Ticketpreisen für die Partie gegen die aus Sicht der Fans rigide Rechtsprechung des Verbandes bei Fanvergehen.

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