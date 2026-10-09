Landratsamt teilt mit

Massiver Felssturz – Landstraße gesperrt

Nach einem Felssturz bleibt die Landstraße 157 im Landkreis Waldshut gesperrt. Warum die Ursache unklar ist und was das für den Verkehr im Schlüchttal bedeutet.

Die L 157 zwischen Witznau und Riedersteg bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. (Handoutbild) Foto: ---/Landratsamt Waldshut/dpa
Die L 157 zwischen Witznau und Riedersteg bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. (Handoutbild)

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Ein massiver Felssturz hat eine Vollsperrung der Landstraße 157 im Schlüchttal bei Waldshut-Tiengen zur Folge. Der herabgestürzte Felsblock ist nach Angaben des Landratsamtes rund zwei Meter lang und 1,50 Meter breit. Die Straße ist zwischen Witznau und Riedersteg aus Sicherheitsgründen für den gesamten Verkehr gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist derzeit unklar. 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) beurteilt die Gefahrenlage vor Ort und soll die erforderlichen Maßnahmen festlegen. Weshalb der Fels hinabstürzte, werde nun überprüft. Erst im August hatte es einen Kilometer entfernt einen weiteren größeren Felssturz auf die Straße gegeben.

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