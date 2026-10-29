Matthäus zu Chatzialexiou: «Der Große frisst den Kleinen»

München (dpa) - Der sich angeblich abzeichnende Abschied des Nürnberger Sportvorstands Joti Chatzialexiou zu Eintracht Frankfurt entspricht nach Einschätzung von Lothar Matthäus den ungeschriebenen Gesetzen in der Branche. «Der Große frisst den Kleinen», meinte der Experte des TV-Senders Sky in München.

Wenn der Frankfurter Bundesligist den Wechsel mit seinem angeblichen Wunschkandidaten durchziehen wolle, «dann wird's auch da eine Lösung geben», bekräftigte Matthäus. Nach Informationen des «Kicker» verdichten sich die Anzeichen, dass Chatzialexiou den Zweitligisten aus Franken verlässt und bei den Hessen eine Klasse höher Nachfolger des unlängst freigestellten Markus Krösche wird.

Die Chance auf den nächsten Schritt

«Wie du früher deine jungen Spieler nicht halten konntest, kannst du in diesem Fall auch deinen Sportdirektor nicht halten», meinte Matthäus, der die Nachwuchsarbeit bei den Nürnbergern in den vergangenen Jahren ausdrücklich lobte. «Das sind die Regeln im Fußball. Wenn du gut bist und du bist bei einem zweitklassigen Verein, dann wirst du nicht lange beim zweitklassigen Verein sein, sowohl als Spieler als auch als Funktionär.»

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