Bundesliga

Suche nach Eintracht-Sportchef: Chatzialexiou Top-Kandidat

Nach der Trennung von Markus Krösche sucht Eintracht Frankfurt einen neuen Sportvorstand. Mittlerweile hat sich wohl ein Top-Kandidat herauskristallisiert.

Eintracht Frankfurt hat die Suche nach einem Nachfolger von Sportvorstand Markus Krösche auf zwei Kandidaten eingegrenzt. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Eintracht Frankfurt hat die Suche nach einem Nachfolger von Sportvorstand Markus Krösche auf zwei Kandidaten eingegrenzt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines neuen Sportvorstands. Laut Informationen der «Bild»-Zeitung ist Joti Chatzialexiou der Top-Kandidat für die Nachfolge von Markus Krösche, von dem sich der Fußball-Bundesligist Mitte Oktober getrennt hatte. Nach Angaben des Pay-TV-Senders Sky soll auch Marcel Schäfer, Sport-Geschäftsführer beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig, noch im Rennen sein. 

Chatzialexiou steht seit 2024 beim Zweitliga-Zweiten 1. FC Nürnberg als Sportvorstand unter Vertrag. Der 50-Jährige soll bereits Gespräche mit Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann und dem Eintracht-Aufsichtsrat geführt haben. Einen Kontakt zwischen den Vereinen habe es bisher aber nicht gegeben, teilte der «Club» mit.

Wird als neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt gehandelt: Joti Chatzialexiou. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Wird als neuer Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt gehandelt: Joti Chatzialexiou. (Archivbild)

Man sei mit der Arbeit von Chatzialexiou sehr zufrieden, hieß es vonseiten der Franken weiter. «In der gemeinsamen Zeit hat sich in seinem Bereich beim 1. FC Nürnberg sehr viel in die positive Richtung entwickelt. Dass dadurch andere Vereine auf ihn aufmerksam werden und sich mit ihm beschäftigen, ist eine Wertschätzung seiner Arbeit und bestätigt uns erneut darin, dass wir mit seiner Verpflichtung im Sommer 2024 richtig gelegen haben», hieß es vom Zweitligisten.

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Keine Option mehr ist nach übereinstimmenden Berichten der frühere Eintracht-Profi Christoph Spycher. Der Sportchef des Schweizer Erstligisten Young Boys Bern galt zunächst als Topfavorit auf den Posten, der zeitnah neu besetzt werden soll. Momentan übt Hellmann interimsmäßig das wichtige Amt aus. Die Entscheidung über den Krösche-Nachfolger fällt der Aufsichtsrat.

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