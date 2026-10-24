Fußball-Bundesliga

Frankfurter Sportchef-Suche - Hellmann: Gibt drei Kandidaten

Nach Markus Krösches Abschied sucht Eintracht Frankfurt einen neuen Sportchef. Vorstandschef Axel Hellmann spricht von drei Kandidaten – wann fällt die Entscheidung?

Axel Hellmann äußert sich zur Frankfurter Sportchef-Suche. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Axel Hellmann äußert sich zur Frankfurter Sportchef-Suche. (Archivbild)

Dortmund (dpa) - Bei der Suche des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach einem Nachfolger für Sportchef Markus Krösche rechnet der Vorstandsvorsitzende Axel Hellmann mit einer zügigen Entscheidung. «Es gibt eine Kandidatengruppe von drei Kandidaten», sagte Hellmann beim TV-Sender Sky. Mit denen werde in den nächsten Tagen gesprochen. «Ich bin ziemlich sicher, dass relativ schnell eine Entscheidung über die Besetzung fallen wird.»

Krösche hatte seinen Posten bei den Hessen nach fünf Jahren am Sonntag geräumt und war am Montag bei der Mitgliederversammlung verabschiedet worden. Der langjährige Sport-Vorstand soll mit dem italienischen Spitzenclub AC Mailand in Kontakt stehen.

Zu möglichen Kandidaten wollte sich Hellmann, der den Job interimsweise übernommen hat, nicht äußern. Gehandelt wird auch Christoph Spycher von Young Boys Bern, der als Spieler eine Frankfurter Vergangenheit hat. «Es haben schon einige öffentlich abgesagt, die wir nie gefragt haben», sagte Hellmann und ergänzte mit Blick auf das Anforderungsprofil: «Wir stehen in der Entwicklung einer erfolgreichen Arbeit. Du willst ja nicht plötzlich die Richtung um 180 Grad ändern und dann wieder von vorne anfangen.»

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