Fußball-Bundesliga

Hellmann bleibt bis 2031 im Vorstand von Eintracht Frankfurt

Seit 2012 gehört Axel Hellmann dem Vorstand von Eintracht Frankfurt an. Der 54-Jährige blickt auf eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung des Bundesligisten zurück.

Axel Hellmann hat einen neuen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Axel Hellmann hat einen neuen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Axel Hellmann wird fünf weitere Jahre im Vorstand von Eintracht Frankfurt bleiben. Der Aufsichtsrat habe sich gemeinsam mit dem 54-Jährigen auf einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 geeinigt, verkündete der Fußball-Bundesligist. 

«Ich freue mich sehr auf die nächsten fünf Jahre und auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden, den Kollegen im Vorstand und den Gremien der Eintracht», sagte Hellmann und blickt auch auf die Entwicklung des Clubs. «Mit Eintracht Frankfurt konnten wir in den vergangenen Jahren einen außergewöhnlichen Weg gehen.»

Hellmann auch im DFL-Präsidium 

Hellmann arbeitet seit 2001 für Eintracht Frankfurt, seit 2012 ist er Vorstandsmitglied des Bundesligisten. Als Mitglied des Vorstands hat der 54-Jährige einen großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Eintracht, die mittlerweile einen Jahresumsatz von knapp 400 Millionen Euro erzielen. Seit Sommer 2022 sitzt Hellmann außerdem im Präsidium der Deutschen Fußball Liga. 

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Die drei weiteren Mitglieder des Führungsgremiums von Eintracht Frankfurt sind Markus Krösche (Sport), Julien Zamberk (Finanzen) und Philipp Reschke (Fans, Sicherheit, Recht).

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