Medien: Bayern reisen ohne Goretzka nach Heidenheim

München (dpa) - Nach dem bitteren Aus in der Champions League reißen die Verletzungssorgen beim FC Bayern München nicht ab. Medienberichten zufolge wird Leon Goretzka den Münchnern am Samstag im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Heidenheim (15.30/Sky) fehlen. Wie zuerst die «tz» berichtete, erhielt der Fußball-Nationalspieler im Abschlusstraining einen Schlag auf die Wade. Laut «Bild» sei Goretzka in keinem der beiden Busse gen Heidenheim an Bord gewesen.