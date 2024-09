Bayern mit Tore-Show an die Spitze - Verlierer Goretzka

Kiel (dpa) - Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München musste sich nach der Übernahme der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga kurz zügeln. «Wenn wir weitermachen wie jetzt, machen wir vielleicht am Ende der Saison ... ähm... eigentlich will ich das gar nicht sagen. Einfach weitermachen», sagte der vor der Saison kritisch beäugte Trainer mit einem Schmunzeln nach seinem dritten Bundesliga-Spiel als Coach des Rekordmeisters.