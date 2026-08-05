Medien: Schalke und Frankfurt einig bei Dina Ebimbe
Schalke und Eintracht Frankfurt haben sich laut Medien auf einen Transfer von Dina Ebimbe geeinigt. Warum ein auch geplatzter Deal die Tür für den Transfer öffnet.
Frankfurt/Gelsenkirchen (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Junior Dina Ebimbe. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich die Königsblauen und Eintracht Frankfurt auf einen Wechsel des 25 Jahre alten Mittelfeldspielers verständigt. Wie unter anderem Sky und «Bild» berichten, soll Schalke für den Transfer rund eine Million Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen überweisen.
Dina Ebimbe soll sich demnach schon in Gelsenkirchen befinden und in Kürze den Medizincheck absolvieren. Anschließend soll er einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben. Bei der Eintracht spielte der flexibel einsetzbare Franzose zuletzt keine sportliche Rolle mehr und trainierte zuletzt individuell. Die Eintracht hatte Dina Ebimbe 2023 nach einer einjährigen Leihe für 6,5 Millionen Euro von Paris Saint-Germain fest verpflichtet.
Geplatzter Lindström-Deal eröffnet neue Möglichkeiten
Für die Hessen bestritt der 25-Jährige insgesamt 85 Pflichtspiele und war an 23 Toren beteiligt. Die vergangene Saison verbrachte er auf Leihbasis beim französischen Fußball-Erstligisten Stade Brest, für den ihm in 27 Einsätzen fünf Treffer gelangen. Der Handlungsspielraum für den sechsten Sommertransfer der Königsblauen soll durch den geplatzten Wechsel von Jesper Lindström von der SSC Neapel entstanden sein.