Medizinischer Notfall am Steuer - Fahrer tot
Ein Mann verliert in Fellbach die Kontrolle über seinen Transporter, kommt von einem Feldweg ab und prallt auf einer Straße auf. Für den 51-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.
Fellbach (dpa/lsw) - Ein 51-Jähriger ist in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) nach einem medizinischen Notfall während der Fahrt gestorben. Der Mann hatte die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren, der von einem Feldweg abkam, wie die Polizei mitteilte.
Der Wagen hatte den Angaben zufolge am Donnerstagabend eine Wiese und überfahren und rutschte auf eine tiefergelegene Straße, wo er aufprallte. Ersthelfer fanden den Fahrer leblos im Fahrzeug. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb der 51-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr sicherte den Transporter mit zahlreichen Gurten vor dem Abrutschen.
Erste Einschätzungen des Rettungsdienstes deuten auf ein Herzproblem hin. Die genauen Umstände werden ermittelt.