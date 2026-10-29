Fahrt endet tragisch

Medizinischer Notfall am Steuer - Lkw-Fahrer stirbt

Der Lastwagen kommt vor einem Baum zum Stehen, der Fahrer stirbt später im Krankenhaus. Was die Polizei zum Unfallhergang ermittelt hat.

Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 53-jähriger Sattelzugfahrer ist in Karlsruhe aufgrund eines internistischen Notfalls verunglückt und in einer Klinik gestorben. Der Mann erlitt den Notfall während der Fahrt und kam auf einer vielbefahrenen Straße nach links auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach über die mittlere Fahrbahnbegrenzung und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Sein Lastwagen blieb anschließend vor einem Baum stehen. 

Der 53-Jährige wurde laut Polizei in eine Klinik gebracht, wo er aufgrund des medizinischen Notfalls starb. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn Richtung Norden zunächst vollständig gesperrt, später wurde der Verkehr einspurig vorbeigeführt.

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