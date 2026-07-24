Höchst (dpa/lhe) - In einem alten Bahnhof in Südhessen leben mehr als 1.000 Fledermäuse unter einem Dach. Mit rund 1.300 Tieren sei beherberge das Gebäude eine der größten Fledermauskolonien in Hessen, sagte Dirk Diehl der Deutschen Presse-Agentur. Er betreut das Projekt der hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz im Mausohr-Bahnhof im Höchster Stadtteil Mümling-Grumbach.