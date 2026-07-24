Mehr als 1.000 Fledermäuse unter einem Dach
Am Tag hängen sie unter dem Giebel, nachts geht sie auf die Jagd. In Südhessen gibt es eine große Fledermauskolonie in einem alten Bahnhof. Wie gut vertragen die Tiere die Sommerhitze?
Höchst (dpa/lhe) - In einem alten Bahnhof in Südhessen leben mehr als 1.000 Fledermäuse unter einem Dach. Mit rund 1.300 Tieren sei beherberge das Gebäude eine der größten Fledermauskolonien in Hessen, sagte Dirk Diehl der Deutschen Presse-Agentur. Er betreut das Projekt der hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz im Mausohr-Bahnhof im Höchster Stadtteil Mümling-Grumbach.
Tagsüber hängen die Fledermäuse unter dem Giebel, in der Nacht gehen sie mit Ultraschall-Echo-Ortung auf die Jagd. Nach den Worten Diehls setzt der Klimawandel den Tieren aber immer mehr zu.