Mehr als 1.100 Schulen im Südwesten erhielten Bombendrohung
Einzelne Schulen wurden nach Drohmails geräumt. Die Polizei geht jedoch von einer vorgetäuschten Bedrohung aus – und beobachtet einen Trend.
Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als 1.100 Schulen in Baden-Württemberg haben am Montag eine Bombendrohung per E-Mail erhalten - und damit mehr als zunächst angenommen. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Auch in anderen Bundesländern meldeten Schulen den Eingang einer solchen E-Mail.
Das Polizeipräsidium Freiburg war am Vortag in einer ersten Schätzung von landesweit mehr als 450 betroffenen Schulen ausgegangen. Einzelne Schulen wurden nach Polizeiangaben auf Anordnung der Schulleitungen geräumt.
Die Drohungen zu einer Explosion seien identisch formuliert gewesen, sagte der Sprecher des Innenministeriums. Eine Gefahr habe nicht bestanden.
Stattdessen gehen die Ermittler von sogenanntem Swatting aus: Dabei werden Drohungen oder schwere Notlagen vorgetäuscht, um einen großen Polizeieinsatz auszulösen. Bundesweit nähmen solche Fälle signifikant zu, hieß es. Besonders betroffen seien Bildungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen sowie Privatanschriften von Prominenten.