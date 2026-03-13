Gesundheit

Mehr als 1.200 Ärzte warten in Hessen auf Zulassung

Das zuständige Landesamt für Gesundheit und Pflege will die Verfahren beschleunigen.

Wer im Ausland Medizin studiert hat, muss seinen Abschluss auf Gleichwertigkeit überprüfen lassen oder eine Kenntnisprüfung ablegen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Dillenburg (dpa/lhe) - Eine vierstellige Zahl an Ärztinnen und Ärzten, die im Ausland studiert haben, warten auf ihre Zulassung in Hessen. Dem zuständigen Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) in Dillenburg liegen nach eigenen Angaben aktuell 1.209 Anträge auf Erteilung der Approbation vor. Im Durchschnitt würden 70 Prozent bewilligt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

«Die Gewinnung von Fachkräften für den hessischen Gesundheitssektor ist ein zentrales Anliegen des Hessischen Landesamtes für Gesundheit und Pflege», sagte der Sprecher. «Das HLfGP verbessert derzeit interne Prozesse und Maßnahmen, damit Approbationen beziehungsweise Berufserlaubnisse zügiger erteilt werden und damit diese wichtigen Fachkräfte in Hessen arbeiten können.» 

Das für Drittstaaten zuständige Team werde personell verstärkt, eine neue Servicehotline helfe bei den Unterlagen, dringende Fälle würden auf Bitten von Kliniken vorgezogen. Verbesserung erhofft sich das Amt auch von einem Gesetzentwurf zur Beschleunigung der Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen in Heilberufen auf Bundesebene.

