Mehr als 11.000 offene Haftbefehle in Hessen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Zahl der offenen Haftbefehle in Hessen ist weiter gestiegen. Anfang dieses Jahres waren es 11.292, wie es in der Antwort des Innenministeriums in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion heißt. Rund 1.600 dieser Haftbefehle seien zum Zweck einer Festnahme zur Strafverfolgung. In 285 Fällen gehe es um Straftaten gegen das Leben wie Mord oder Totschlag.