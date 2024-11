«Innenstadtoffensive»: 290 offene Haftbefehle vollstreckt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Zuge der «Innenstadtoffensive» in hessischen Kommunen hat die Polizei bis Ende Oktober mehr als 290 offene Haftbefehle vollstreckt. Wie Innenminister Roman Poseck (CDU) im Landtag in Wiesbaden sagte, seien seit Beginn der Offensive im Februar dieses Jahres rund 38.500 Menschen kontrolliert worden. «Die Innenstadtoffensive ist ein großer Erfolg und zentraler Baustein der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hessen», sagte Poseck. Beispielsweise habe ihm die Kasseler Polizei berichtet, dass die Kriminalität in der Innenstadt zurückgegangen sei.