«Innenstadtoffensive»: Mehr Sicherheit in Städten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit «konkreten polizeilichen Maßnahmen» im Zuge eines neuen Programms will die hessische Landesregierung die Kriminalität in Innenstädten ab sofort bekämpfen. «Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Eintagsfliege, sondern um ein Programm, das wir ausbauen und weiterentwickeln», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU) am Montag in Wiesbaden. Innenstädte sind ein wichtiger Lebensnerv, sagte Poseck. Sie seien Mittelpunkte, Identifikationsorte und Aushängeschilder. Mit dem Programm «Innenstadtoffensive gegen Kriminalität» soll die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern in den Innenstädten gesteigert werden.

Konkret soll die Polizei in den Innenstädten «den Kontrolldruck erhöhen», insbesondere auch nachts. «Die Polizei wird Wettbüros, Shisha-Bars, Spielhallen und Szenelokale in den Blick nehmen», hieß es. Vermehrt sollen Razzien in Schwerpunktgebieten wie dem Bahnhofsviertel in Frankfurt durchgeführt und die Kriminalitätsbekämpfung insgesamt ausgeweitet werden.

Bei dem Thema gehe es allerdings nicht nur um polizeiliche Maßnahmen, sondern unter anderem auch um städtebauliche Entwicklungen und Schutzmaßnahmen vor Ort, erklärte Poseck. Kommunen sollten die Möglichkeiten der Waffenverbotszonen und der Videoüberwachungen nutzen. Auch eine gute Beleuchtung und regelmäßige Müllbeseitigung könnten viel bewirken.