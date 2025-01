«Schön, Sie zu sehen!» - Mehr Polizeipräsenz in Innenstädten

Bad Hersfeld/Biedenkopf (dpa/lhe) - Seit einem knappen Jahr will die hessische Polizei mit der von der Landesregierung ausgerufenen Innenstadtoffensive durch erhöhte Präsenz und Kontrolldruck für mehr Sicherheit in den Stadtzentren sorgen. Die öffentliche Aufmerksamkeit liegt dabei häufig auf Razzien in Schwerpunktgebieten wie dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Doch auch abseits der größeren Städte tut sich etwas.