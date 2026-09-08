Durchsuchungen

Mehr als 160 Schusswaffen sichergestellt – vier Haftbefehle

Ermittler und Ermittlerinnen haben zahlreiche Waffen gefunden. Sie seien schussfähig, sagte ein Sprecher.

Die Ermittler stellten zahlreiche Kurzwaffen sicher. Foto: Handout / Berlin/ZFA Frankfurt am Main/dpa
Die Ermittler stellten zahlreiche Kurzwaffen sicher.

Frankfurt/Köln/Wuppertal (dpa) - Ermittler haben 165 halbautomatische Kurzwaffen sichergestellt und sechs Menschen festgenommen. Gegen sie laufe ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und die Abgabenordnung, teilten die Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Frankfurt mit. 

Die Durchsuchungen seien am Freitag in Köln und Wuppertal durchgeführt worden, hieß es. Die Schusswaffen seien Fälschungen des Herstellers Glock aber schussfähig gewesen, sagte ein Sprecher. Zudem seien dazugehörige Magazine und Speichermedien sichergestellt worden.

Die zunächst verdeckt geführten Ermittlungen der Zollfahnderinnen und Zollfahnder gegen die Tätergruppe laufen laut Mitteilung seit März 2026. Das Verfahren richte sich gegen sieben Menschen im Alter von 20 bis 36 Jahren. Vier der Männer seien am Freitag vorläufig festgenommen worden. Davon sei gegen zwei Verdächtige auch Haftbefehl erlassen worden. Zudem hätten gegen zwei weitere Verdächtige bereits Haftbefehle bestanden. Die anderen zwei seien wieder auf freien Fuß gekommen.

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