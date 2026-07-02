Mutmaßlicher Reichsbürger in U-Haft - mehrere Waffen
Ein 59-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen fanden Ermittler zahlreiche Waffen und Munition.
Neustadt/Rabenau (dpa/lhe) - Der Staatsschutz hat einen 59 Jahre alten, mutmaßlichen Reichsbürger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf festgenommen. Bei Durchsuchungen an drei Tagen und mehreren Orten seien «Lang- und Kurzwaffen, vollautomatische Waffen, diverse Waffenbauteile, mehrere Kisten Munition sowie militärische Schutzausstattung und zahlreiche Hieb- und Stoßwaffen» gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
«Der 59-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wird nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Reichsbürgerszene zugeordnet», hieß es. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass er im Besitz von Waffen sein könnte. Daraufhin seien die Durchsuchungen veranlasst worden.
Die Durchsuchungen fanden laut Ermittlern vergangene Woche an drei Objekten in Rabenau (Landkreis Gießen) Wohratal und Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) statt. Dabei seien auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz gekommen.
Der 59-Jährige sitze seit dem 24. Juni in Untersuchungshaft, teilten die Behörden mit. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht gegeben werden.