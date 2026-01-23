Bild
Kriegswaffenkontrollgesetz

Mutmaßlicher Waffen- und Drogenhändler in U-Haft

Ein 25-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft: Es geht um verbotene Waffen und Drogen. Bei einer Durchsuchung fanden Ermittler unter anderem Kokain und Kriegswaffen.

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist der Polizei ins Netz gegangen. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa
Markgröningen (dpa/lsw) - Ein 25 Jahre alter Mann steht im Verdacht, mit verbotenen Waffen und Drogen gehandelt zu haben. Er sitzt deswegen seit Anfang Januar in Untersuchungshaft, wie die Abteilung für Organisierte Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte. 

Der Mann soll demnach ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, samt Munition verkauft haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) fanden die Ermittler unter anderem eine weitere Maschinenpistole mit Munition sowie etwa 120 Gramm Kokain.

