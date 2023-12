Kriegswaffen verkauft: Mutmaßlicher Waffenhändler in Haft

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Südhessen einen mutmaßlichen Waffen- und Drogenhändler in Untersuchungshaft genommen. Der 41-Jährige stehe im Verdacht, zusammen mit seinem bereits zuvor festgenommenen Bruder unter anderem Kriegswaffen an Banden der organisierten Kriminalität in Deutschland verkauft zu haben, teilten die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und das Polizeipräsidium in Darmstadt am Mittwoch mit. Zudem soll er mit Cannabis und anderen Drogen gehandelt haben. Seit Oktober war er den Angaben zufolge mutmaßlich auf der Flucht, am Dienstag wurde er in Seeheim-Jugenheim festgenommen. Er habe noch vergeblich versucht, mit einem Fahrrad zu flüchten.