Feuerwehr im Einsatz

Mehr als 20 Leichtverletzte bei Kellerbrand

Rauch im Keller, Panik im Haus: Mehr als 20 Menschen werden leicht verletzt. Was die Feuerwehr und die Stadt jetzt für die Betroffenen tun.

Die Feuerwehr wurde an ein Mehrfamilienhaus in Heilbronn gerufen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr wurde an ein Mehrfamilienhaus in Heilbronn gerufen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Bei einem Kellerbrand in Heilbronn sind zahlreiche Menschen leicht verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen nach sollen über 20 Menschen Rauch eingeatmet haben, sagte eine Polizeisprecherin. Es bestehe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Drei Menschen, darunter auch ein Kind, seien in eine Klinik gekommen.

Wie es zu dem Brand am frühen Nachmittag kam, blieb unklar. Eine Anwohnerin hatte den Notruf verständigt. Alle Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus verlassen. Sie werden nun von der Stadt und der Feuerwehr versorgt und kommen vorerst anderweitig unter. Noch war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt.

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