Polizei ermittelt

Mehr als 200 Heuballen brennen – Verdacht auf Brandstiftung

Auf offenem Feld stehen plötzlich mehr als 200 Heuballen lichterloh in Flammen – die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Was bisher bekannt ist.

Die Feuerwehr löscht den Brand seit den frühen Morgenstunden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr löscht den Brand seit den frühen Morgenstunden. (Symbolbild)

Schriesheim (dpa/lsw) - Auf einem Feld in Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis sind mehr als 200 Heuballen in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

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Demnach sind am frühen Morgen mehr als 200 Heuballen in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Für Anwohner besteht keine Gefahr, da sich keine Bebauung in unmittelbarer Nähe befindet.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Nach Angaben der Polizei könne ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, da sich keine Fahrzeuge oder Geräte vor Ort befanden. Aufgrund der trockenen, kühlen Witterung sei zudem eine Selbstentzündung der Heuballen eher unwahrscheinlich. Eine Brandstiftung könne daher nicht ausgeschlossen werden, konkrete Hinweise darauf gebe es bislang jedoch nicht, hieß es. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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