Mehr als 300.000 Menschen bei CSD in München

München (dpa) - Mehr als 300 000 Menschen haben am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) in München gefeiert - und für die Rechte von Lesben, Schwulen, bi-, trans- und intersexuellen und queeren Menschen demonstriert. Die Politparade stand unter dem Motto «Vereint in Vielfalt - Gemeinsam gegen Rechts». Für den über vier Kilometer langen Festzug über die Isar und rund um die Altstadt waren mehr als 200 Gruppen angemeldet, darunter viele Fahrzeuge mit Musik. In der Polizeibilanz vom Abend hieß es, mehr als 325 000 Menschen seien beim CSD gewesen. Er sei störungsfrei und friedlich verlaufen.