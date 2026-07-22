Mehr los auf den Straßen

Mehr als 620 Pkw pro 1.000 Einwohner – Rekord im Südwesten

Die Zahl der zugelassenen Autos in Baden-Württemberg ist erneut gestiegen. Die Statistiker nennen einen Hauptgrund für den Rekordwert.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden mehr Pkw zugelassen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Im Vergleich zum Vorjahr wurden mehr Pkw zugelassen. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Für die Menschen in Baden-Württemberg spielt das Auto weiter eine wichtige Rolle: Das Land hat zum Jahresbeginn mit 622 Pkw pro 1.000 Einwohner einen Rekordwert bei der Pkw-Dichte erreicht, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilt. Das ist ein leichtes Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als die Autodichte bei 620 Pkw lag. 

Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 593 Pkw pro 1.000 Personen lag die Pkw-Dichte im Südwesten den Angaben zufolge rund 4,9 Prozent höher. Deutschlandweit habe es einen Anstieg um 0,4 Prozent zum Vorjahr gegeben. 

Darum hat die Autodichte zugenommen

Eine steigende Pkw-Dichte kann den Angaben zufolge durch eine Zunahme zugelassener Fahrzeuge oder durch eine rückläufige Bevölkerungszahl verursacht werden. In Baden-Württemberg war beides - unterschiedlich stark - der Fall: So sei die Zahl der zugelassenen Pkw um 18.127 (0,26 Prozent) zum Vorjahr gestiegen, die Bevölkerungszahl sei nur um 0,06 Prozent gesunken.

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Unter den Stadt- und Landkreisen wies der Mitteilung zufolge der Hohenlohekreis mit 767 Pkw je 1.000 Personen die höchste Pkw-Dichte in Baden-Württemberg auf - und belegte damit den fünften Platz in Deutschland.

Wie in den Vorjahren sei der niedrigste Wert mit 393 in Heidelberg ermittelt worden. In 40 der 44 baden-württembergischen Kreisen sei ein Anstieg der Pkw-Dichte verzeichnet worden - ein Rückgang habe es lediglich in den Stadtkreisen Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Heilbronn gegeben.

Anderes Bild bei nur privat zugelassenen Pkw 

Ein Blick nur auf privat zugelassene Pkw liefert nach Angaben der Statistiker eine andere Perspektive. Denn gewerblich gemeldete Fahrzeuge - etwa von Betrieben oder Autovermietern - verzerrten Ergebnisse. So kämen in der Landeshauptstadt Stuttgart insgesamt etwa 491 Pkw auf 1.000 Einwohner. Werden nur privat zugelassene Pkw berücksichtigt, sinke der Wert auf 365. 

Ähnlich sei es im Landkreis Heilbronn: Dort sei mit rund 732 Pkw pro 1.000 Personen der zweithöchste Wert in Baden-Württemberg zu verzeichnen - ohne gewerbliche Halter liege die Pkw-Dichte bei nur 610.

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