Mehr als die Hälfte aller Wohnungen mit Gas beheizt

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen sind zum Stichtag der Zensus-Erhebungen Mitte Mai 2022 mehr als 58 Prozent der 3,13 Millionen Wohnungen mit Gas beheizt worden. In knapp einem Viertel der Wohnungen wurde Heizöl als vorrangiger Energieträger genutzt, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Darauf folgten Fernwärme (8,1 Prozent), Holz oder Holzpellets (3,3 Prozent), Strom (2,7 Prozent) und Solar- oder Geothermie sowie Wärmepumpen (zusammen 2,3 Prozent). Mit dem Zensus wird alle zehn Jahre ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten.