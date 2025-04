Mehr als eine Million Euro für Hass-Meldestelle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als eine Million Euro hat die Landesregierung vergangenes Jahr in den Betrieb der Meldestelle «HessengegenHetze» investiert. Den Betrag für Personal- und Sachkosten sowie den Betrieb gab das Innenministerium auf Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion für 2024 mit rund 1,18 Millionen Euro an. An die Meldestelle können Bürgerinnen und Bürger Fälle von Hass und Hetze im Internet weiterleiten.