Mehr Angriffe auf Zugpersonal in Hessen
Der gewaltsame Tod eines Bahnmitarbeiters hat eine Debatte über die Sicherheit im Zug ausgelöst. Wie ist die Situation in Hessen?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter wie Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen in Hessen steigt. Wurden im Jahr 2023 noch 204 Übergriffe auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Eisenbahnunternehmen im Bundesland zur Anzeige gebracht, waren es 2024 schon 240 und im vergangenen Jahr 268. Das geht aus Angaben der Bundespolizeidirektion Koblenz hervor.
Registriert wurden demnach vor allem Körperverletzungsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Dazu zählen unter anderem Bedrohung und Nötigung.
Auch viele Bundespolizisten betroffen
287 Übergriffe auf ihre eigenen Kräfte im Bereich der Bahnanlagen hat die Bundespolizei in Hessen 2025 verzeichnet, darunter 59 Körperverletzungsdelikte, 26 Straftaten gegen die persönliche Freiheit und in 202 Fällen Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Der tödliche Angriff auf einen Bahn-Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz hat eine Debatte um Sicherheitsvorkehrungen ausgelöst. Der 36 Jahre alte Zugbegleiter war bei einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress von einem Mann ohne gültiges Ticket mit Schlägen attackiert worden und infolgedessen gestorben. Der mutmaßliche Täter, ein 26 Jahre alter griechischer Fahrgast, sitzt in Untersuchungshaft.