Getöteter Zugbegleiter

Zugbegleiter durch Faustschläge gegen Kopf getroffen

Nach einem Angriff im Zug ist ein Zugbegleiter gestorben. Nun gibt es neue Angaben zur Tat.

Die Polizei nahm den Angreifer fest. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Landstuhl (dpa) - Der Zugbegleiter, der nach einem Angriff gestorben ist, ist durch Faustschläge gegen den Kopf schwer verletzt worden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei somit keine Waffe zum Einsatz gekommen.

Der Zugbegleiter war am Montagabend bei einer Ticketkontrolle von einem Fahrgast lebensgefährlich verletzt worden. Am Morgen sei er im Krankenhaus gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine Obduktion sei für Mittwoch geplant. Der Tatverdächtige habe bisher von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.

