Mehr «Balldruck»: KSC sucht Antwort auf Wolfsburg-Pleite

Karlsruhe (dpa) - Nach der 2:5-Pleite beim VfL Wolfsburg hat Trainer Maximilian Senft von den Spielern des Karlsruher SC mehr Druck auf den Gegner gefordert. «Balldruck hilft auf jeden Fall. Es gehört zu unseren obersten Prämissen, diesen herzustellen, damit der gegnerische Spieler maximal gestresst wird», sagte Senft vor dem Spiel bei Hannover 96 am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Das sei gegen den Bundesliga-Absteiger Wolfsburg allerdings nicht gut genug gelungen. Spielerisch sieht Senft Parallelen zwischen dem VfL und Hannover. Auch 96-Trainer Coach Christian Titz stehe für Offensivfußball, hohes Pressing und klare Strukturen. Die Niedersachsen seien aber viel eingespielter als der KSC, bei dem es im Sommer viele Ab- und Zugänge gab.

Héliton in Hannover noch nicht dabei

Der kurz vor Transferschluss von Göztepe Izmir gekommene Héliton wird in Hannover noch nicht zum Kader gehören. Dem brasilianischen Innenverteidiger fehle nach drei Monaten ohne Einsätze vor allem die Spielpraxis. «Wir werden ihn nicht verheizen, sondern mit Bedacht aufbauen», erklärte Senft.

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