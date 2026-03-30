Spicken in der Fahrprüfung

Mehr Betrugsversuche bei Führerscheinprüfung in Hessen

Mini-Kameras, unsichtbare Ohrhörer und sogar Doppelgänger: Wie Prüflinge tricksen, um den Führerschein zu bekommen – und warum das Dunkelfeld wohl noch größer ist.

Oft kommen Gadgets wie etwa Mini-Kameras oder kleine Ohrhörer zum Einsatz. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Oft kommen Gadgets wie etwa Mini-Kameras oder kleine Ohrhörer zum Einsatz. (Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden (dpa) - Die Zahl der Täuschungsversuche bei den theoretischen Führerscheinprüfungen ist in Hessen im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Aufgedeckt wurden 263 Fälle, im Jahr zuvor waren es 245, wie aus Zahlen des Tüv-Verbands hervorgeht. Deutschlandweit wurden 4.239 derartige Betrugsfälle registriert. 

«Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich der Prüfungsbetrug nach einem starken Anstieg in den Vorjahren auf einem hohen Niveau stabilisiert», sagte Fani Zaneta vom Tüv-Verband. Zugleich gebe es vermutlich ein großes Dunkelfeld, da nur ein Teil der Täuschungen entdeckt werde.

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Auffällig ist der Einsatz technischer Hilfsmittel: In mehr als jedem dritten Fall in Deutschland (36 Prozent) kamen den Angaben zufolge etwa Mini-Kameras oder kaum sichtbare Ohrhörer zum Einsatz. Auch Doppelgänger sind keine Seltenheit: In weiteren Fällen legten sogenannte Stellvertreter die Prüfung ab. Insgesamt sei inzwischen gut jeder zweite Betrugsversuch (52 Prozent) professionell organisiert, so der Tüv-Verband.

Oftmals seien weitere Personen involviert, die den Prüfling «technisch unterstützen, aus der Ferne Lösungen übermitteln oder sich als Fahrschüler ausgeben», so Zaneta. Dafür sei auch entsprechendes technisches Know-how notwendig, um bestimmte Betrugsmaschen durchführen zu können.

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