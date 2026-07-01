Mehr E-Scooter-Unfälle – Polizei startet Präventionskampagne
Mit Beginn des Heinerfestes setzt die Polizei Südhessen auf Aufklärung: Eine neue Kampagne soll E-Scooter-Fahrer für Regeln und sicheres Verhalten sensibilisieren.
Darmstadt (dpa/lhe) - Anlässlich der deutlich gestiegenen Zahl von E-Scooter-Unfällen startet das Polizeipräsidium Südhessen zu Beginn des Heinerfestes eine Präventionskampagne. Unter dem Motto «E-Scooter? Nur mit Plan. Regeln kennen. Sicher ankommen» würden vom 2. bis zum 11. Juli auf insgesamt 430 Bildschirmen in Bussen und Bahnen des Darmstädter Verkehrsunternehmens Heag Mobilo Präventionshinweise ausgestrahlt, teilte die Polizei mit. Ferner würden auch künftig Verkehrskontrollen bei den Rollerfahrern durchgeführt.
Seit ihrer Zulassung als Verkehrsmittel im Jahr 2019 seien die Scooter vermehrt in den Fokus der Polizei gerückt, immer wieder würden Verstöße wie etwa Fahren unter Alkoholeinfluss festgestellt.