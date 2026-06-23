Creditreform-Auswertung

Mehr Firmenpleiten in Hessen

Steigende Energiepreise, Iran-Krieg, schwache Wirtschaft: In Hessen melden mehr Firmen Insolvenz an. Warum Experten erst ab 2027 Besserung sehen.

Die Auskunftei Creditreform rechnet damit, dass die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland weiter nach oben gehen wird: «Der Pleite-Höhepunkt ist noch nicht erreicht.» (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Auskunftei Creditreform rechnet damit, dass die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland weiter nach oben gehen wird: «Der Pleite-Höhepunkt ist noch nicht erreicht.» (Symbolbild)

Frankfurt/Neuss (dpa/lhe) - Die Zahl der Firmenpleiten in Hessen steigt. 1.040 Unternehmen werden nach Hochrechnungen der Auskunftei Creditreform bis zum Ende des ersten Halbjahres 2026 Insolvenz angemeldet haben. Das wären nach Angaben der Auskunftei 6,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 

Mehr Fälle als in Hessen zählte Creditreform in den ersten sechs Monaten in Nordrhein-Westfalen (3.290 Unternehmensinsolvenzen), Bayern (1.780), Baden-Württemberg (1.630) und Niedersachsen (1.100). 

Insolvenzquote in Hessen höher als Bundesschnitt 

Mit 88 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen schneidet Hessen schlechter ab als der Durchschnitt der 16 Bundesländer mit 82. Die meisten Firmenpleiten je 10.000 Unternehmen gab es demnach in Berlin (120), die niedrigste Insolvenzquote verzeichnet Thüringen (37). 

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Bundesweit dürfte die Zahl der Firmenpleiten der Auskunftei zufolge bis Ende Juni auf 12.900 steigen. Eine höhere Zahl an Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr gab es zuletzt 2013 mit damals 13.310 Fällen. 

Iran-Krieg verschärft Krise der deutschen Wirtschaft 

Die Liste der Probleme für die Wirtschaft ist lang: teure Energie, zurückhaltende Konsumenten, bürokratische Lasten. Der Iran-Krieg hat die Krise verschärft. Vor allem der Preissprung bei Energie und Rohstoffen belastet Unternehmen und Verbraucher. 

«Der Pleite-Höhepunkt ist noch nicht erreicht», warnte der Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. «Diese Entwicklung wird sich erst dann wieder stabilisieren, wenn die Wirtschaft endlich wächst. Nach jetzigem Stand also frühestens 2027.» Im laufenden Jahr trauen Ökonomen der deutschen Wirtschaft nur ein Mini-Wachstum zu, die Folgen des Iran-Kriegs bremsen den erhofften Aufschwung aus.

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