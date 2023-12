Mehr Firmenpleiten in Hessen im Jahr 2023

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Hohe Energiepreise und gestiegene Zinsen belasten auch die Firmen in Hessen. Immer mehr Unternehmen rutschen in die Pleite. Nach Schätzungen von Creditreform ist die Insolvenzquote, also die Zahl der Insolvenzen je 10.000 Unternehmen im laufenden Jahr in Hessen von 53 auf 61 gestiegen.