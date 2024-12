Mehr Firmenpleiten in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen sind im laufenden Jahr mehr Firmen in die Pleite gerutscht als 2023. Mit geschätzt 72 Fällen je 10.000 Unternehmen liegt die Insolvenzquote genau im Durchschnitt der 16 Bundesländer, wie aus Berechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Ein Jahr zuvor hatte es in Hessen 60 Firmenpleiten je 10.000 Unternehmen gegeben.