Naturschutz

Mehr Freiheiten für Eigentümer am «Grünen Band» geplant

Landwirtschaft und Waldnutzung statt Naturschutz? Hessens Regierung will am «Grünen Band» neue Freiheiten schaffen. Was am hessisch-thüringischen Grenzstreifen anders werden soll.

Das «Grüne Band» wurde 2023 als Naturmonument ausgewiesen. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Das «Grüne Band» wurde 2023 als Naturmonument ausgewiesen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Hessen will den Naturschutz am «Grünen Band» entlang der früheren innerdeutschen Grenze lockern. «Die Landesregierung setzt auf Kooperation und Freiwilligkeit statt Vorgaben und Ordnungspolitik», erklärte Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU) im Landtag zur Vorstellung eines Gesetzes zu Vorgaben für den hessisch-thüringischen Grenzstreifen. Privates Eigentum solle keinen unnötigen gesetzlichen Einschränkungen unterliegen, sagte Jung. Erinnerungskultur und Naturschutz funktioniere nur dann, wenn die Menschen vor Ort mitgenommen würden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Künftig soll es zwei Zonen am «Grünen Band» geben

«Diese Flächen wurden selbst während der Deutschen Teilung land- und forstwirtschaftlich genutzt – es ist nicht erklärbar, dass die Eigentümer nach Überwindung der Teilung hier Einschränkungen ihres Eigentums hinnehmen sollen», erläuterte der Minister. Künftig werde das «Grüne Band» in Hessen aus zwei Teilen bestehen: dem Nationalen Naturmonument mit Schutz- und Entwicklungszone und einer angrenzenden Förderzone. «Damit wird ermöglicht, dass Landnutzern vor Ort keine ordnungsrechtlichen Bewirtschaftungsauflagen durch die Hintertür drohen», erläuterte Jung.

Am hessisch-thüringischen Grenzstreifen konnte sich die Natur lange fast ungestört entwickeln. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Am hessisch-thüringischen Grenzstreifen konnte sich die Natur lange fast ungestört entwickeln. (Archivbild)

Im Januar 2023 war das «Grüne Band» unter der damaligen grünen Leitung des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums als Nationales Naturmonument ausgewiesen und unter besonderen Schutz gestellt worden. In Hessen erstreckt sich das Gebiet mit zahlreichen Biotopen entlang der Landesgrenze zu Thüringen auf 260 Kilometern. In Thüringen ist das «Grüne Band» seit 2018, in Sachsen-Anhalt seit 2019 Nationales Naturmonument. Vielerorts sind der Kolonnenweg sowie die Wachtürme der DDR-Grenzposten noch erhalten. 

Die Grünen-Abgeordnete Vanessa Gronemann kritisierte, mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung bleibe von dem zusammenhängenden Schutzraum nur noch ein Flickenteppich aus rund der Hälfte der ursprünglichen Fläche. «Das Ziel, ein durchgehendes Biotopverbundsystem für gefährdete Arten wie beispielsweise die Wildkatze zu schaffen, wird damit aufgegeben.» Eine Schutzzone, die bewirtschaftet werden dürfe, verdiene ihren Namen nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Minister Rainer: Landwirtschaft in Krisenszenarien mitdenken
Katastrophenschutz

Minister Rainer: Landwirtschaft in Krisenszenarien mitdenken

Naturkatastrophen oder Kriege: Deutschland wappnet sich für den Ernstfall. Aber nach Ansicht des Landwirtschaftsministers kommt ein Bereich dabei bislang zu kurz.

30.11.2025

Hessentag bei Sommerwetter mit Sonderschau gestartet
Landesfest

Hessentag bei Sommerwetter mit Sonderschau gestartet

Auftakt beim Hessentag: Das zehntägige Landesfest ist gestartet. Neben zahlreichen Events gibt es auf dem Gelände auch viel Wissenswertes über Hessens Natur und Landwirtschaft.

13.06.2025

Landwirtschaftsminister gibt Regierungserklärung ab
Landtag

Landwirtschaftsminister gibt Regierungserklärung ab

Hessens neuem Minister Jung geht es um pragmatische Lösungen in der Landwirtschaft - so viel wird schon aus dem Titel seiner ersten Regierungserklärung deutlich. Auf der Agenda stehen weitere Themen.

17.06.2024

Naturmonument

«Grünes Band»: Hessischer Teil offiziell eröffnet

21.08.2023

Unberührte Natur

Naturmonument «Grünes Band» wird feierlich eröffnet

20.08.2023