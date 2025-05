Mehr Fußgänger und weniger Autos in Frankfurt unterwegs

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt will bessere Bedingungen für Fußgängerinnen und Fußgänger schaffen. Um eine entsprechende Strategie auszuarbeiten, sollen auch Bürger befragt werden, sagte Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne). Ein Ziel sei, dass Fußwege in der Stadt sicherer werden. «Wir wollen eine Stadt, in der Mobilität kein Stresstest ist», sagte Siefert.