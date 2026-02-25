Vereine und Verbände

Mehr Geld für Vereine - Land erhöht Sportförderung deutlich

Baden-Württemberg stellt von 2027 bis 2031 insgesamt 605 Millionen Euro für Sportvereine bereit. Was die Vereine und Verbände von den 16 Millionen Euro mehr pro Jahr konkret erwarten können.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) hebt die Wichtigkeit des Sports hervor. Foto: Markus Lenhardt/dpa
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) hebt die Wichtigkeit des Sports hervor.

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Land Baden-Württemberg und der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) haben den Solidarpakt Sport V unterzeichnet. Demnach stehen Sportvereinen und -verbänden von 2027 bis 2031 insgesamt 605 Millionen Euro zur Verfügung. Die jährliche Förderung steigt ab 2027 um 16 Millionen Euro auf 121 Millionen Euro. Die Einigung stehe unter Haushaltsvorbehalt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) bezeichnete den Sport als «wichtigen Kitt» der Gesellschaft. Sportministerin Theresa Schopper (Bündnis 90/Die Grünen) sprach von einem klaren Signal auch in Zeiten sinkender Steuereinnahmen. LSV-Präsident Jürgen Scholz hob die Planungssicherheit hervor.

Von der Gesamtsumme seien 80 Millionen Euro für nicht-investive Maßnahmen vorgesehen, etwa für die Aus- und Fortbildung von Trainern, die Förderung des Breiten- und Nachwuchsleistungssports sowie für Kooperationen zwischen Schulen, Kitas und Vereinen. Auch Schwimmförderung und Fanprojekte sollen profitieren. 

Zudem werden die World Games 2029 in Karlsruhe, bei denen nicht-olympische Sportarten zum Wettkampfprogramm gehören, mit bis zu 33 Millionen Euro unterstützt.

