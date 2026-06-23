Mehr Hochzeiten in Hessen – August bleibt beliebtester Monat
Die Zahl gleichgeschlechtlicher Hochzeiten sinkt 2025 leicht. Welche Monate sind bei allen Paaren besonders gefragt?
Wiesbaden (dpa/lhe) - 2025 haben in Hessen laut einer Statistik wieder etwas öfter die Hochzeitsglocken geläutet. Zugleich sank dabei die Zahl gleichgeschlechtlicher Eheschließungen. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, heirateten 2025 insgesamt 25.937 Paare. Das waren 252 mehr als im 2024.
Jenes Jahr 2024 war der Tiefststand der Zahl der Hochzeiten bei den entsprechenden statistischen Aufzeichnungen in Hessen seit 1946 gewesen.
Im Jahr 2025 gab sich 594 Mal ein gleichgeschlechtliches Paar das Ja-Wort - 311 Mal als Männerduo und 283 Mal als Frauenduo. Das waren laut der Statistik insgesamt 30 gleichgeschlechtliche Hochzeiten weniger als im Jahr 2024.
Paare bevorzugen Frühling und Sommer
2025 war laut den Statistikern wie schon 2024 der August bei Hochzeitspaaren in Hessen besonders populär - mit insgesamt 3.602 Eheschließungen. Auch im Mai (3.597) und im Juni (2.924) läuteten bei vielen Paaren die Hochzeitsglocken. Die wenigsten Trauungen gab es im Wintermonat Januar (742).