Statistik

Mehr Hochzeiten in Hessen – August bleibt beliebtester Monat

Die Zahl gleichgeschlechtlicher Hochzeiten sinkt 2025 leicht. Welche Monate sind bei allen Paaren besonders gefragt?

2025 war laut den Statistikern wie schon 2024 der August bei Hochzeitspaaren in Hessen besonders populär. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
2025 war laut den Statistikern wie schon 2024 der August bei Hochzeitspaaren in Hessen besonders populär. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - 2025 haben in Hessen laut einer Statistik wieder etwas öfter die Hochzeitsglocken geläutet. Zugleich sank dabei die Zahl gleichgeschlechtlicher Eheschließungen. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte, heirateten 2025 insgesamt 25.937 Paare. Das waren 252 mehr als im 2024. 

Jenes Jahr 2024 war der Tiefststand der Zahl der Hochzeiten bei den entsprechenden statistischen Aufzeichnungen in Hessen seit 1946 gewesen. 

Im Jahr 2025 gab sich 594 Mal ein gleichgeschlechtliches Paar das Ja-Wort - 311 Mal als Männerduo und 283 Mal als Frauenduo. Das waren laut der Statistik insgesamt 30 gleichgeschlechtliche Hochzeiten weniger als im Jahr 2024. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Paare bevorzugen Frühling und Sommer

2025 war laut den Statistikern wie schon 2024 der August bei Hochzeitspaaren in Hessen besonders populär - mit insgesamt 3.602 Eheschließungen. Auch im Mai (3.597) und im Juni (2.924) läuteten bei vielen Paaren die Hochzeitsglocken. Die wenigsten Trauungen gab es im Wintermonat Januar (742).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kirche lehnt Trauung homosexueller Paare knapp ab
Nicht genügend Stimmen

Kirche lehnt Trauung homosexueller Paare knapp ab

Segnung statt Trauung: Die Evangelische Landeskirche in Württemberg bleibt bei den Segnungsgottesdiensten für gleichgeschlechtliche Paare. Trauungen soll es weiter nicht geben.

24.10.2025

Immer weniger Hochzeiten in Hessen
Statistik

Immer weniger Hochzeiten in Hessen

Seit fast 80 Jahren wird die Zahl der Trauungen statistisch erfasst. So niedrig wie jetzt war sie noch nie.

11.06.2025

Trau(m)hafte Daten: Wann Paare Ja sagen
Hochzeitstrends 2025

Trau(m)hafte Daten: Wann Paare Ja sagen

Sybille Senne und Stefan Rebhan aus Birkenau haben ihr Hochzeitsdatum ganz bewusst gewählt. Was sind die Lieblingsmonate der künftigen Brautpaare? WNOZ hat nachgefragt.

23.01.2025

Zahl der Scheidungen sinkt auf Tiefstwert
Gesellschaft

Zahl der Scheidungen sinkt auf Tiefstwert

Scheidungen auf historischem Tief: 2023 sank die Zahl der Scheidungen in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 1990. Experten sehen das auch als Hinweis auf verbesserte Beziehungen.

27.06.2024

Kirche

Priester segnen gleichgeschlechtliche Paare vor Kölner Dom

Der Kölner Kardinal Woelki maßregelte einen Pfarrer, der gleichgeschlechtliche Paare gesegnet hatte. Als Reaktion wurde nun demonstrativ ein solcher Segnungsgottesdienst vor dem Kölner Dom abgehalten.

20.09.2023