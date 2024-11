Mehr Männer als Frauen wegen Diabetes im Krankenhaus

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben im vergangenen Jahr mehr Männer als Frauen mit Diabetes im Krankenhaus gelegen. 2023 wurden insgesamt 13.000 Patienten deswegen stationär in Kliniken behandelt, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden zum Weltdiabetestag am Donnerstag (14.11.) mitteilte. 62 Prozent von ihnen waren männlich, 38 Prozent weiblich.