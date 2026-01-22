Mehr Mindestlohn: Hunderttausende Hessen profitieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Erhöhung des Mindestlohns beschert hunderttausenden Hessen mehr Geld. Vor allem Frauen profitieren, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Laut der Berechnung der Behörden werden in Hessen bis zu 363.000 Jobs seit dem 1. Januar 2026 mit dem neuen Mindestlohn von 13,90 Euro brutto pro Stunde vergütet. Dies entspricht fast jedem neunten Beschäftigungsverhältnis (elf Prozent). Damit liegt Hessen etwas unter dem Bundesdurchschnitt (zwölf Prozent).