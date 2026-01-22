Mehr Mindestlohn: Hunderttausende Hessen profitieren
Seit dem 1. Januar bekommen viele Menschen mehr Geld für ihre Arbeit. Wer profitiert besonders?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Erhöhung des Mindestlohns beschert hunderttausenden Hessen mehr Geld. Vor allem Frauen profitieren, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Laut der Berechnung der Behörden werden in Hessen bis zu 363.000 Jobs seit dem 1. Januar 2026 mit dem neuen Mindestlohn von 13,90 Euro brutto pro Stunde vergütet. Dies entspricht fast jedem neunten Beschäftigungsverhältnis (elf Prozent). Damit liegt Hessen etwas unter dem Bundesdurchschnitt (zwölf Prozent).
Von der Erhöhung des Mindestlohns sind 13 Prozent aller weiblichen Beschäftigten in Hessen betroffen. Bei den männlichen Beschäftigten sind es zehn Prozent.
Die Berechnungen des Landesamts beruhen auf Zahlen aus dem April 2025, mögliche Lohnerhöhungen seither wurden dabei nicht berücksichtigt. Zuvor hatte ein Mindestlohn von 12,82 Euro brutto pro Stunde gegolten.